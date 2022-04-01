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В Тюмени начались полуфинальные игры чемпионата "Мой выбор"

Общество, 16:41 15 апреля 2022

пресс-служба Альянса СО НКО | Фото: пресс-служба Альянса СО НКО

Стартовал второй этап чемпионата Тюмени среди молодежи по обучающей социальной игре "Мой выбор 4.0: один за всех и все за одного!", сообщает пресс-служба Альянса СО НКО.

В заключительной игре отборочного этапа определились более 70 обладателей путевок в полуфинал. 13 апреля в пространстве коллективной работы "Точка кипения – Тюмень" был проведен первый полуфинал чемпионата по настольной социальной игре. По его итогам определились финалисты. Ими стали Татьяна Мясникова из Тюменского колледжа производственных и социальных технологий, ученик школы № 5 Пётр Зальнов и Сергей Ткачук из Тюменского колледжа производственных и социальных технологий.

Следующие полуфиналы пройдут 19 апреля в онлайн-формате и 18 апреля в тюменском центре "Город молодых".

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# Альянс СОНКО Тюменской области

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