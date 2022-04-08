Кочевую галерею современного искусства "Ветерок" откроют в районе Метелева в Тюмени

| Фото: Александра Гуляева | Фото: Александра Гуляева

200 тыс. рублей выделили на создание кочевой галереи современного искусства "Ветерок" по итогам первой волны конкурса "Цех" в Тюмени.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" автор проекта Константин Росляков, галерея современного искусства "Ветерок" расположится в сарае посреди поля в районе Метелева и СНТ "Весна". Открытие запланировано на начало июня. В галерее, в первую очередь, могут представить свои работы тюменские художники. Организатор планирует привлечь и авторов из других городов. "Мы открыты экспериментам и идеям, выходящим за рамки традиционности. Хотим создать место силы для художников, где можно встретиться в максимально свободной атмосфере, побыть в спокойствии и тишине, в состоянии настоящей новой искренности и со своими мыслями. Здесь авторы могут реализовать самые сокровенные идеи и проекты, для которых словно бы нет места", — рассказал Константин Росляков.

По его словам, экспериментальный метод экспонирования и организации экспозиционного пространства научит художников и зрителей выходить за рамки геометрии классических галерей, получая новые возможности для восприятия действительности и новых чувственных трансформаций.

На протяжении лета пройдут три выставки, три концерта экспериментальной шумовой музыки и несколько встреч, в том числе с тюменским философом Германом Преображенским.

"Первая и основная задача — создание искусства, а также выстраивание горизонтальных и вертикальных связей одновременно, как способ демонстрации различных подходов в организации художественного процесса для преодоления рождающихся в связи с этим конфликтов. Также важен обмен опытом. Я как создатель и куратор проекта буду активно делиться своими знаниями — за моими плечами серьезные проекты Уральской биеннале, участие в выставке "НЕМОСКВА" в центральном выставочном зале "Манеж" в Санкт-Петербурге и много других проектов. Суть проекта — преодоление отсутствия постоянного независимого пространства для реализации неординарных проектов молодых художников, создание пассионарных связей, рождение нового искреннего искусства", — добавил Константин Росляков.

Выделенные по итогам первой волны конкурса "Цех" деньги пойдут на приобретение стройматериалов, организацию электропитания для проведения концертов, печать афиш и другой печатной продукции для продвижения галереи.

Инна Пахомова