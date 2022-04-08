В Тюменской области снимут документальный фильм "Терять нельзя. Клара Кучковская"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

К съемкам документального фильма "Терять нельзя. Клара Кучковская" планируют приступить в Тюмени в июне 2022 года. Презентуют готовую работу в середине августа, ко Дню российского кино, в шатре возле площади 400-летия Тюмени.

Об этом рассказал режиссер документального фильма Рустам Баталлов на круглом столе, посвященном будущей киноленте, в мультицентре "Моя территория" 8 апреля.

Получасовая кинолента расскажет о личности писательницы, председателя Союза сибирскотатарских писателей и поэтов Тюменской области Клары Кучковской и родном языке. В нее войдут около 10 интервью. Как отмечают авторы идеи, фигура Клары Кучковской неслучайна, она первая начала писать книги на сибирскотатарском языке.

"Всегда хотели снять именно художественный, социальный фильм. К тому же сейчас самое время для показа в кинотеатрах, для телевидения тоже нужен контент. Конечно, для съемок художественного фильма требуются огромные ресурсы. Чтобы привлечь их, нужно сначала заявить о проблеме. Многие даже не слышали о сибирскотатарских писателях. Для начала решили создать документальную ленту продолжительностью примерно 30 минут. В нем хотим обозначить проблемы наших современников, проблемы сохранения языка, культуры, традиций", — добавил Рустам Баталлов.

В конце мая авторы идеи откроют рабочую группу по сбору информации и написания сценария. Это займет около трех-четырех недель.

Продюсер киноленты Тимур Нигматуллин сказал, что в Тюменской области много писателей, которые пишут об обычаях народа, но произведения нужно экранизировать, поскольку 70-80% представителей молодежи смотрят фильмы. "Год назад я взял в руки книги Клары Кучковской. В них описываются те события, которые происходили с моим прадедушкой, отражены традиции. Наша главная задача заключается в том, чтобы история передавалась. В фильме мы как раз хотим показать те обычаи, которые были у наших предков, чтобы в дальнейшем наша молодежь придерживалась их", — поделился Тимур Нигматуллин.

Документальный фильм будет снят при поддержке депутатов Тюменской областной думы Артема Зайцева и Александра Анохина.

Вторым этапом проекта станут съемки художественного фильма. Инициативу собираются выдвигать на конкурс грантов губернатора Тюменской области для СОНКО, прием заявок на который продлен до 12 часов 11 апреля. "Если у нас все получится, то, я думаю, определенные итоги до конца этого года у нас будут", — добавил продюсер.

В основу художественного фильма на сибирскотатарском языке легло произведение Клары Кучковской "Барыня-барыня", действие которого разворачивается в 1948 году. Ожидается, что съемки пройдут в с. Ревда Ярковского района.

Сама Клара Кучковская, поддержавшая медиапроект, считает, что сейчас необходимо заинтересовать людей вопросом сохранения родной речи. "Сибирские татары без своего языка будут никем. Если такой вопрос не поднять, мне кажется, язык уйдет. Хотелось бы, чтобы наш язык жил", — сказала она.

Актуальность темы подчеркнул и кандидат филологических наук, общественный деятель сибирских татар Максим Сагидуллин. По его словам, в последние десятилетия язык сибирских татар утрачивается. "Дети до десяти лет в деревнях не разговаривают на родном языке. Мы, общественность, были рады, что в населенных пунктах региона оберегали культуру. Сейчас деревни не стоят на страже сохранения и развития языка сибирских татар. То, что молодежь обращается к этой теме, очень важно. С молодыми людьми нужно разговаривать на их языке и подавать информацию так, как им это интересно", — заключил он.

Инна Пахомова