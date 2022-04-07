Тюменские художники создадут функциональный арт-объект

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

200 тыс. рублей на реализацию проекта "Локальная сеть" выделили авторам идеи Елене Сысоевой и Ивану Андрееву по итогам первой волны конкурса "ЦЕХ" в Тюмени. Итогом станет функциональный арт-объект.

Принять участие в "Локальной сети" смогут тюменские художники от 16 до 30 лет. К реализации проекта приступят в июне 2022 года. К этому времени уже будет готов металлический каркас объекта. Участникам предложат придумать концепцию и разрисовать щиты. Также при создании объекта используют нейлоновую сетку — горожане смогут расположиться там как в гамаке.

| Фото: из презентации авторов идеи | Фото: из презентации авторов идеи

"Взаимодействие художников произойдет на серии воркшопов. Первый посвящен созданию эскиза работы. На второй встрече щиты оформят краской из баллончиков. На третьем воркшопе пройдет установка арт-объекта и покраска объекта совместно с жителями", — поделилась автор идеи Елена Сысоева.

Авторы проекта полагают, что на этапах у них будет разное количество человек. Первый воркшоп соберет около 30 художников Тюмени в "Конторе пароходства" или в книжном магазине "Никто не спит". Из этого числа хотят отобрать 12 человек. В проекте также примут участие трое опытных наставников для обмена опытом.

"Суть проекта — развивать художественное сообщество Тюмени и преумножать навыки его участников. Итогом станет динамическая экспозиция. Поучаствовать в оформлении арт-объекта в центре Тюмени законно и без проблем с согласованием сможет большое количество людей. Арт-объект будет задавать разное настроение людям, которые будут приходить и отдыхать на нем. Вокруг него создастся своя локальная сеть из художников и зрителей", — добавила Елена Сысоева.

Место размещения еще не согласовано. Не исключено, что арт-объект появится на Литературном бульваре, на площадке у мультицентра "Контора пароходства" или в сквере Сибирский, напротив ТЦ "Калинка".

Инна Пахомова