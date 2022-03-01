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Исследование некоммерческого сектора Тюменской области представили экспертному сообществу

Общество, 16:51 30 марта 2022

фото организаторов

Результаты социологического исследования "Анализ проблем и перспективных направлений развития СО НКО, зарегистрированных и осуществляющих деятельность в Тюмени и Тюменской области" рассмотрело региональное экспертное сообщество 30 марта.

Всего в Тюменской области зарегистрировано 2 тыс. 122 некоммерческих организаций, около 700 из них - в базе СО НКО, размещенной на портале правительства Тюменской области. В рамках исследования было проведено 30 экспертных интервью с представителями региональных и муниципальных ресурсных центров, кураторами от органов власти, СО НКО, региональной общественной палаты и крупного бизнеса, рассказала руководитель проекта Ирина Ульянова.

"Как исследователи, мы видели ситуацию, когда с одной стороны в регионе наращивается поддержка некоммерческих организаций и эффективность этих мер имеет отражение в федеральных рейтингах. С другой стороны, на лицо отсутствие представления о "портрете" среднестатистической СО НКО, источниках финансирования, численности и компетенции сотрудников. Без этого невозможно понимать, куда движется сектор в целом и корректировать стратегические установки развития на обозримую перспективу", - уточнила она.

Результаты аналитического исследования были представлены различным экспертным сообществам.

"Данное исследование содержит много количественных данных, аналитики и высказываний экспертов, давно необходимых нам в работе. Еще одно обсуждение результатов и рекомендаций для органов исполнительной власти мы запланировали в повестке Координационного совета по вопросам развития и поддержки социально ориентированных НКО Тюменской области, проведение которого запланировано в 1 полугодие текущего года. Также рассылку получат все СО НКО, принимавшие участие в опросе. Но уже по итогам прошедших встреч видно, что результаты исследования вызывают большой интерес и требуют подробного изучения для принятия необходимых управленческих решений с целью дальнейшего развития сектора", - прокомментировал директор департамента социального развития Тюменской области. Дмитрий Грамотин,

Напомним, что проект Фонда общественной дипломатии "Диалог" по изучению состояния некоммерческого сектора региона стал победителем первого гранатового конкурса губернатора Тюменской области.

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# Ирина Ульянова , СО НКО

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