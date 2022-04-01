Платформа для диагностики и тренировок появилась в Ишимском конном клубе "Кентавр"

| Фото: Конный клуб "Кентавр" г. Ишим во ВКонтакте | Фото: Конный клуб "Кентавр" г. Ишим во ВКонтакте

Ишимский конный клуб "Кентавр" приобрел инновационное оборудование на сумму более трех миллионов рублей для реализации грантовых проектов с 2021 по 2022 год.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила руководитель клуба Евгения Пшеничникова.

Она пояснила, что с 2020 года на базе "Кентавра" реализовано три проекта-победителя по работе с людьми с ОВЗ: два – в конкурсе президентских грантов и один – в конкурсе грантов губернатора Тюменской области.

По словам Евгении Пшеничниковой, работа с людьми, в том числе с детьми с ограниченными возможностями, началась в конном клубе в далеком 2007-м.

"Тогда мы только осваивали азы иппотерапии, из материальной базы у нас были только кони, соответственно и работали лишь в базовом направлении с определенными заболеваниями. Теперь пишем полноценные комплексные реабилитационные проекты, где иппотерапия – основная программа, а попутно используем специализированные практики узкой направленности по тому или иному заболеванию", - пояснила Пшеничникова.

Сейчас в "Кентавре" продолжается реализация проекта на средства губернаторского гранта "Шагаем уверенно". В клуб приобрели специальную стабилометрическую платформу – для диагностики и тренировок более 80 участников – людей с ОВЗ с нарушениями опорно-двигательного аппарата от 5 до 35 лет. По словам Евгении Пшеничниковой, подобного оборудования в Тюменской области еще нет.

Директор конного клуба добавила, что параллельно в конюшне продолжается установка принудительной вентиляции, потому что зимой в помещении было очень сыро. Вытяжка позволит оптимизировать влажность и сделает пребывание людей и животных в конюшне приятным и комфортным.

Инна Кондрашкина