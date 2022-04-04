30 тюменских СО НКО получат поддержку из бюджета города

| Фото: из сообщества "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

30 победителей среди социально ориентированных некоммерческих организаций определены по итогам конкурса по предоставлению муниципальных грантов в Тюмени. Об этом сообщил глава города Руслан Кухарук в своем Telegram-канале.

В 2022 году поступило 50 заявок. По словам Руслана Кухарука, в основном проекты социально ориентированных некоммерческих организаций направлены на работу с детьми и молодежью, привлечение к занятиям спортом, организацию занятости в каникулы. Были представлены инициативы, связанные с проведением культурно-развлекательных акций. Несколько заявок и работ касались защиты прав и законных интересов ветеранов и людей с ограниченными возможностями.

"Я побывал на одном из заседаний комиссий, посмотрел, как выступают представители СО НКО и защищают свои проекты. Назову несколько проектов, которые были признаны победителями. Это открытый экологический фестиваль "Сохраним нашу землю", посвященный 70-летию юннатского движения Тюмени. Проект "Военно-мемориальная экспедиция "Мы из будущего" презентовали ребята, которые занимаются поисковым движением и военно-патриотическим воспитанием. Спартакиада "Кубок дружбы народов" реализуется в нашем городе не первый год. Проект направлен на то, чтобы на одной спортивной площадке встречались представители разных национальностей и народностей, которые живут в областной столице. Творческие мастерские "Гудзона" направлены на то, чтобы ребята могли проявить свои таланты в каникулярное время. Этим летом будет выходить газета "Новости садовода". Также для наших садоводов будет проведена "Школа председателя", — поделился Руслан Кухарук.

Отметим, в 2022 году суммарный объем грантовой поддержки составляет 13 млн рублей. По итогам конкурса организации получат поддержку до 500 тыс. рублей. Полный перечень победителей можно найти на сайте администрации Тюмени.

Инна Пахомова