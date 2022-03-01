В Тюмени провели ремесленные мастер-классы для 65 ребят по сказке "Василиса Прекрасная"

Ремесленные мастер-классы для 65 ребят состоялись в Тюмени в рамках проекта "Ремесло в гостях у сказки "Василиса Прекрасная". Дети на мастер-классах под руководством наставников не только получили новые полезные навыки, но и создали необходимый театральный реквизит: тканые коврики, народные куклы, лепленные черепа, собрали дерево, сообщает ТРОО "Гильдия мастеров".

Театральные мастер-классы театра-проекта "Чудейство" подготовили ребят для того, чтобы они могли рассказать сказку жестами и при помощи кукол. И это им прекрасно удалось продемонстрировать зрителям.

Отметим, проект "Ремесло в гостях у сказки "Василиса Прекрасная" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Он нацелен на популяризацию русских народных сказок и ремесел посредством вовлечения подростков 12-15 лет в организацию показа театрального представления по сказке "Василиса Прекрасная".