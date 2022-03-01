26 школ Тюменской области посетят поисковики во время агитпробега

| Фото: из сообщества "Областной поисковый центр им. Артура Ольховского" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Областной поисковый центр им. Артура Ольховского" во ВКонтакте

26 школ Тюменской области посетят представители поискового движения в рамках агитационного пробега "Дорогами памяти — дорогами мира", который проходит в регионе.

Агитпробег стартовал 10 марта. Поисковики организуют встречи в районах Тюменской области и в региональной столице. Отряды показывают школьникам презентации о своей деятельности, документальные фильмы, передвижные музейные экспозиции с экспонатами. Агитпробег охватывает Тюмень, Ишим, Заводоуковск и девять муниципальных районов - Абатский, Уватский, Бердюжский, Тюменский, Ялуторовский, Казанский, Нижнетавдинский, Ярковский и Упороский.

Пробег, по мнению поисковиков, дает хорошие результаты. "Не во всех районах региона есть поисковые объединения, встречаясь со школьниками, поисковики продвигают движение, привлекают молодое поколение. На прошлой неделе поисковики побывали в Масали, в Упоровском районе, ученики и руководство школы активно интересовались вопросом создания поискового отряда на базе своего учреждения. На этой неделе директор школы и наш руководитель регионального отделения поискового движения России планируют созвониться и обсудить этот вопрос", — рассказала пресс-секретарь Тюменского областного поискового центра Валерия Ивановская.

Агитационный пробег продлится до 31 марта.

Инна Пахомова