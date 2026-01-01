  • 16 января 202616.01.2026пятница
Тюменцы выберут МАФ для площади автовокзала

Общество, 17:26 16 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцам предлагают выбрать малую архитектурную форму для установки на территории автовокзала на ул. Пермякова.

Голосование за запущено на официальном сайте тюменского автовокзала. Предложенные варианты - идеи жителей, которыми они поделились ранее.

На привокзальной площади планируется установить МАФ, посвященный пассажирскому автомобильному транспорту.

Жители могут принять участие в выборе. Предложения начали поступать в декабре 2025 года, рассказали в Главном управлении строительства области.

Голосование продлиться до 20 февраля. Выбирайте из предложенных вариантов или делитесь своими идеями. Их ждут на электронную почту.


