Тюменцы выберут МАФ для площади автовокзала
Тюменцам предлагают выбрать малую архитектурную форму для установки на территории автовокзала на ул. Пермякова.
Голосование за запущено на официальном сайте тюменского автовокзала. Предложенные варианты - идеи жителей, которыми они поделились ранее.
На привокзальной площади планируется установить МАФ, посвященный пассажирскому автомобильному транспорту.
Жители могут принять участие в выборе. Предложения начали поступать в декабре 2025 года, рассказали в Главном управлении строительства области.
Голосование продлиться до 20 февраля. Выбирайте из предложенных вариантов или делитесь своими идеями. Их ждут на электронную почту.