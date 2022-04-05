В Тюменской области назовут достойных звания "Уральский самоцвет"

| Фото: Сергей Ермолаев | Фото: Сергей Ермолаев

Награждение лауреатов конкурса общественного признания "Уральские самоцветы Тюменской области" состоится в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова в Тюмени 19 апреля в 15 часов.

Об этом заявила исполнительный директор Благотворительного фонда развития города Тюмени, координатор Уральской сети ресурсных центров для развития и поддержки некоммерческих организаций Вера Барова на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Как отметила Вера Барова, подарки приготовят для каждого участника. В каждой из трех номинаций определены три лауреата. Предусмотрены два специальных приза. Для победителей подготовили сертификаты на покупки в ЦУМе, в аквапарк "ЛетоЛето" и сувениры из уральских самоцветов.

"Уральские самоцветы" — конкурс для людей и про людей. Мы пригласили принять участие тех, кто готов сказать спасибо тем людям, которые решают социальные проблемы. Мы рады, что получили заявки от неравнодушных. Каких-либо специальных процедур не требовалось. Нужно было просто рассказать о человеке, приведя главные аргументы: чем он отличается от других, что он делает замечательного, что достоин называться "Уральским самоцветом", — рассказала она.

Самой многочисленной стала номинация "Шире круг". На нее подали 39 заявок. Лауреатами стали председатель общественной организации "Ветераны-пограничники Тюменской области" Нуртдин Ибрагимов, инициатор и организатор мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья Елена Яковенко, создатель Музея тюменских историй на ул. Сакко в Тюмени Оксана Усманова.

"Бизнес во благо" собрал шесть претендентов. "Для нас эта номинация очень важна. Мы — грантодающая организация. Благотворительный фонд развития города Тюмени — это фонд, который оказывает услуги бизнесу в реализации социальных программ. И поэтому появление новых героев на этой площадке нам интересно", — добавила Вера Барова.

Лауреатом специального приза в номинации "Бизнес во благо" стал молодой бизнесмен, генеральный директор холдинговой компании "Дина" Иван Михайлов. В 2021 году эта фирма стала учредителем нового грантового конкурса "Время спорта". Средства, которые компания направила на поддержку проектов, нашли своих благополучателей. Шесть проектов сегодня реализуются в Тюмени.

Также лауреатом в этой номинации стали председатель Тобольского отделения "Опоры России", депутат Тобольской городской думы Константин Константинов, выступающий спонсором массовых мероприятий - Масленица, Уха-царица, День города; руководитель "Тюменского центра кинезитерапии" Артур Арутюнян; основатель благотворительного фонда "из ДОМА в ДОМ" Ксения Булдакова.

В номинации "Добрый доктор" представлены семь человек. Доктор медицинских наук, профессор кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ с курсом детской травматологии ТюмГУ Роман Паськов стал обладателям специального приза. Он, как главный врач Областной клинической больницы № 2, в тяжелое время пандемии сумел сохранить коллектив, учреждение оказывало плановую медицинскую помощь.

Лауреатами стали руководитель АНО "Реабилитационный центр социально-психологической помощи химическизависимым Натальи Устюжаниной "Поколение", врач-педиатр Елена Игнатюк, хирург Эмиль Яхяев.

Координатор муниципального Ресурсного центра для НКО Тобольска Наталья Пангина отметила, что горожане являются активным участником конкурса "Уральские самоцветы Тюменской области". 18 марта 2022 года были награждены победители конкурса "Доброе сердце Тобольска". Он стал своеобразным отборочным туром на "Уральские самоцветы Тюменской области".

"Для граждан такие конкурсы важны тем, что, видя пример бескорыстных добрых дел своих сограждан, они вдохновляются. Еще это полезно для подрастающего поколения. Молодежь должна видеть, что не все в этой жизни измеряется деньгами, что общество признает не только финансово успешных людей, но и тех, кто бескорыстно помогают другим. Для самих участников именно выражение благодарности являются мощной мотивацией благодаря которой они будут продолжать свою благотворительную, добровольческую деятельность", — сказала Наталья Пангина.

Инна Пахомова