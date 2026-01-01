Тюменцам рассказали, кто больше всего подвержен обморожению

управление Роспотребнадзора управление Роспотребнадзора

Переохлаждение и обморожение – самые частые зимние травмы. Больше рискуют получить травму от переохлаждения люди в состоянии алкогольного опьянения, пожилые, любители экстремального отдыха и военнослужащие, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

"В большинстве случаев встречается обморожение пальцев рук, ног, щек, подбородка, ушей и носа, то есть локальная холодовая травма. Может наступить и системное переохлаждение (гипотермия), когда температура тела опускается до 35°C и ниже. Возможны оба варианта поражения одновременно. Первые предупреждающие знаки - холод и дрожь. Ранняя стадия обморожения - красная и холодная кожа; она может побледнеть, но оставаться мягкой, ощущение покалывания, онемения, жжение", - рассказали специалисты.

Тюменцам рекомендуют избегать сильного холодного ветра, больше двигаться, достаточно есть, когда холодно. Не употреблять алкоголь. В состоянии опьянения сложно понять, что организм замерзает.