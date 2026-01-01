Тюменский драматический театр объявил о премьере спектакля "Над пропастью во ржи"
Премьера спектакля "Над пропастью во ржи" по одноименному роману Джерома Сэлинджера пройдет на сцене "Молодость" Тюменского драматического театра 18 февраля. Автор сценической редакции и режиссер-постановщик – Евгения Горшунова, сообщает театр.
Постановочная команда спектакля предлагает зрителям погрузиться в мир подросткового бунта и поиска себя. Этот спектакль исследует душу молодого человека, который отказывается принимать лицемерие взрослого мира. Главный герой, Холден Колфилд, блуждает по Нью-Йорку, сталкиваясь с одиночеством, потерей и иллюзиями, знакомыми многим. Какая она – "пропасть" между детством и взрослостью, где каждый шаг может привести к падению или спасению?
Действующие лица и исполнители: Холден Колфилд – Даниил Могутов; Стрэдлейтер / Сутенер / Таксист – Вадим Кудрявцев; Джейн Галлахер – Дарья Шалдуга; Фиби – Елена Махнёва; Проститутка/Монахиня – Дарья Терёшина; Мистер Антолини / Таксист – Егор Медведев.
Даты и билеты по ссылке.
Возрастное ограничение: 16+.