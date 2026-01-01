  • 16 января 202616.01.2026пятница
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

29 тыс. селян прошли выездное обследование от Ишимской больницы

Общество, 17:27 16 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

297 сел и деревень посетил автопоезд здоровья Областной больницы № 4 Ишима. Обследование в нем прошли 28 тыс. 941 жителя. Из них 12 тыс. 215 - пожилые люди, которым сложно самим выехать к врачу в город, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

В составе автоколонны — флюорограф для диагностики заболеваний лёгких, маммограф, стоматологический кабинет и медицинский диагностический комплекс. Особое внимание врачи автопоезда уделили самым отдаленным поселениям. Там диагностику прошли 2 тыс. 15 человек.

"Это не просто цифры, а десятки выявленных заболеваний, сотни назначенных курсов лечения и, главное, — доверие людей. Они видят, что забота о здоровье приходит к ним в село. Это и есть суть современной медицины: быть ближе к людям", — прокомментировал главный врач Областной больницы № 4 Александр Синельников.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# здравоохранение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:31 16.01.2026Школьникам предлагают получить дополнительные баллы для поступления в ТюмГУ
18:00 16.01.202617 января - события дня
17:49 16.01.2026Жители Юргинского округа поддержали соотечественников из Белгородской области
17:38 16.01.2026Участникам программы "Земский учитель" в РФ выплатят 1 млрд 180 млн рублей

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора