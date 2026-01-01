29 тыс. селян прошли выездное обследование от Ишимской больницы

297 сел и деревень посетил автопоезд здоровья Областной больницы № 4 Ишима. Обследование в нем прошли 28 тыс. 941 жителя. Из них 12 тыс. 215 - пожилые люди, которым сложно самим выехать к врачу в город, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

В составе автоколонны — флюорограф для диагностики заболеваний лёгких, маммограф, стоматологический кабинет и медицинский диагностический комплекс. Особое внимание врачи автопоезда уделили самым отдаленным поселениям. Там диагностику прошли 2 тыс. 15 человек.

"Это не просто цифры, а десятки выявленных заболеваний, сотни назначенных курсов лечения и, главное, — доверие людей. Они видят, что забота о здоровье приходит к ним в село. Это и есть суть современной медицины: быть ближе к людям", — прокомментировал главный врач Областной больницы № 4 Александр Синельников.