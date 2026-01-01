Обновленный офис Сбера откроется в Тюмени в ТЦ "Остров"

Обновленный офис Сбера откроется в ТЦ "Остров" по адресу: г. Тюмень, ул. Федюнинского д. 67 после реконструкции, которая завершится в апреле 2026 года. Помещение станет более открытым и просторным, а также удобным как для посетителей, так и для сотрудников банка.

Клиенты, которые привыкли получать финансовые услуги в этом отделении, могут воспользоваться услугами в мобильном приложении Сбербанк Онлайн или в ближайших офисах по адресам: ул. Пермякова, д.63, ул. Пермякова, д. 46а, ул. Мельникайте, д.135б, ул. Широтная, д. 171, к.1.

"В 2025 году мы открыли 14 обновленных офисов на территории обслуживания Западно-Сибирского отделения Сбербанка – в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, в селах Викулово, Казанское и Большое Сорокино. В 2026 году мы продолжаем нашу стратегию по глобальному изменению внутренних пространств для удобства наших клиентов – планируется обновление 11 офисов. Нам приятно, когда клиенты по достоинству оценивают проделанные изменения и остаются довольны качеством обслуживания", - рассказала заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка Анастасия Грецова.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

