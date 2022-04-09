Около 500 тысяч рублей выделили на военно-мемориальную экспедицию "Мы из будущего" в Тюмени

| Фото: из сообщества "Областной поисковый центр им. Артура Ольховского" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Областной поисковый центр им. Артура Ольховского" во ВКонтакте (архив)

499 тыс. 700 рублей направили на проведение военно-мемориальной экспедиции "Мы из будущего" в Тюмени по итогам конкурса по предоставлению муниципальных грантов. Участниками проекта станут 50 поисковиков от 10 до 20 лет.

Как рассказала пресс-секретарь Тюменского областного поискового центра Валерия Ивановская, проект совместит летний палаточный лагерь с военно-мемориальной экспедицией "Марш памяти". "Марш памяти" мы организовывали два года подряд для участников школьных и студенческих поисковых отрядов. Сейчас суть концепции такова, что дети, подростки и молодежь живут обычной жизнью в лагере с развлекательной и образовательной программой. Потом они оказываются в условиях быта военного времени — начинают жить по уставу, ходить постоянно в военной форме. Это сделано для того, чтобы ребята понимали, что чувствуют те, кто со школьного порога оказались на войне в 1941 году", — добавила она.

В мае, после празднования Дня Победы, авторы идеи приступят к решению организационных моментов, продумыванию плана мероприятий. Средства гранта потратят на административные расходы, питание, бытовые нужды, военное снаряжение.

Палаточный лагерь хотят разбить на полигоне ТВВИКУ. Также в рамках проекта "Военно-мемориальная экспедиция "Мы из будущего" его участники проведут событие для горожан, на котором представят экспонаты, привезенные с мест сражений. Для тюменцев организуют викторины и фотозоны.

Напомним, по итогам конкурса по предоставлению муниципальных грантов в Тюмени определили 30 победителей среди социально ориентированных некоммерческих организаций. В основном инициативы СО НКО направлены на работу с детьми и молодежью, привлечение к занятиям спортом, организацию занятости в каникулы. Были представлены инициативы, связанные с проведением культурно-развлекательных акций. Несколько заявок и работ касались защиты прав и законных интересов ветеранов и людей с ограниченными возможностями.

Инна Пахомова