500 тысяч рублей выделили в Тюмени на проведение экофестиваля "Сохраним нашу Землю"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

500 тыс. рублей выделили на реализацию открытого экологического фестиваля "Сохраним нашу землю", посвященного 70-летию образования юннатского движения Тюмени, по итогам конкурса по предоставлению муниципальных грантов. В его рамках в мае будет представлен новый экомаршрут в сквере Юннатов на пересечении улиц Холодильной и Республики.

Экомаршрут презентуют с использованием VR-технологий. Общественники хотят создать пространство с различными объектами, которые касались бы исторической, культурной и природной части города.

Запустить фестиваль представители Тюменского областного общественного движения "ЧИР" намерены в мае. Организаторы планируют объединить событием 250 человек в очном формате и около 500 человек в заочном формате — вебинары, мастер-классы и так далее. Участниками станут дети, подростки и педагоги со всей Тюменской области.

Экологический фестиваль развернется в одном из загородных центров Тюмени. Место уточняется. На фестивале проведут четыре семинара для педагогов и партнеров по темам: "Проблемы и перспективы развития волонтерского и экологического движения", "Современные инструментальные технологии исследования природных объектов", "Роль общественности в формировании патриотических и гражданских ценностей", "Взаимодействие государственных и общественных организаций в развитии патриотизма средствами экологического туризма".

Для подростков и молодежи совместно с экспертным и научным сообществом организован отдельный блок, курсы по проектной и исследовательской деятельности. В планах — вебинары, семинары и мастер-классы. Выделенные средства пойдут на проживание, питание во время проведения фестиваля. "Фестиваль направлен на повышение экологической культуры молодого поколения, развитие волонтерского движения и межсетевого сотрудничества в области экологии для распространения идей и лучшего опыта в естественно-научной направленности", — заключили в Тюменском областном общественном движении "ЧИР".

Инна Пахомова