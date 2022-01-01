В сквере Юннатов в Тюмени откроют экологический маршрут

Тюменского областного общественного движения "ЧИР" Тюменского областного общественного движения "ЧИР"

Экологический маршрут в сквере Юннатов на ул. Холодильной в Тюмени планируют создать представители Тюменского областного общественного движения "ЧИР" в 2022 году.

"Виртуальный маршрут по этому месту у нас уже есть. Хотели бы создать пространство, где были бы установлены различные объекты, которые касались бы исторической, культурной и природной части города. Это действительно удивительное место. К тому же в этом году исполняется 70 лет юннатскому движению Тюменской области, а мы непосредственные продолжатели этого движения", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" председатель детского движения "ЧИР" Светлана Максимова.

В марте 2022 года представители общественного движения "ЧИР" откроют выставку к 70-летию юннатского движения в Тюменской областной думе. На ней будут представлены архивные фотографии, летопись и предметы, связанные с движением.

В сентябре 2022 года в Тюмени пройдет тематический фестиваль, на который пригласят гостей из других регионов.

Сквер Юннатов расположен на части Текутьевского бульвара. В 2017 году в честь 65-летия движения здесь был открыт памятный камень.

Отметим, экологический маршрут, который планируют организовать в сквере Юннатов, будет создан по аналогии с тропой, открытой в ноябре 2021 года на территории турбазы "Авангард" в окрестностях оз. Цимлянское в Тюмени.

Инна Пахомова