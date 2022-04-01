300 тюменцев объединит проект "Стоп COVID-19"

| Фото: из сообщества "Тюменский атлетический клуб "Антей" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Тюменский атлетический клуб "Антей" во ВКонтакте (архив)

300 жителей Тюмени, переболевших коронавирусом, смогут стать участниками проекта "Стоп COVID-19". На реализацию проекта Тюменскому атлетическому клубу "Антей" выделили более 405 тыс. рублей по итогам конкурса муниципальных грантов среди социально ориентированных некоммерческих организаций.

"Желающим принять участие в проекте достаточно предоставить справку о перенесенном коронавирусе или имеющийся QR-код. Проект остается бесплатным. Каждому участнику подарят магнит с гимнастикой Стрельниковой", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" исполнительный директор клуба "Антей" Ольга Гаврилова.

Проект продлится шесть месяцев. Информация о старте проекта появится в сообществе клуба во ВКонтакте. В 2021 году проект охватил 558 человек. Самому старшему участнику было 86 лет, а младшему — 15.

"100 процентов участников отметили улучшение здоровья в ходе анкетирования. Люди ходили системно в течение месяца. 79 процентов этих участников раньше вообще не занимались физической активностью. После завершения проекта 324 человека продолжили тренировки либо в клубе "Антей", либо в клубах по месту жительства. Идея, что привычка вырабатывается за 21 день, показала себя на практике. Для этих людей тренировки стали нормой жизни", — поделилась наблюдениями Ольга Гаврилова.

Она добавила, что все физические упражнения, которые вошли в программу, известны, ничего нового не придумывали. Авторы идеи выбрали то, что доказало эффективность на практике. Одна тренировка состоит из комплекса дыхательной гимнастики, адекватных силовых нагрузок и растяжки.

Инна Пахомова