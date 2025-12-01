Мороз-Воевода принимает гостей в резиденции в Ялуторовске

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новогодняя программа "В гостях у Мороза-Воеводы" приглашает всех желающих в Ялуторовск 3 января. Место встречи - музей "Торговые ряды" (ул. Первомайская, 19).

Здесь пройдут сразу три активности, объединённые общей новогодней историей — творчество, игра и волшебство. На мастер-классе "Пряничные традиции" можно создать собственный пряник с росписью.

В "Уездной читальне" гостей ждет интерактив "Сказки вслух". Здесь оживёт зимняя история — добрые герои, тихое чтение и настоящая сказочная атмосфера.

Далее эстафету подхватит экскурсия-квест "Морозный ход Воеводы". Гости музея отправятся на поиски утерянной волшебной рукавицы, пройдут испытания и освоят тайные тропы, а в финале получат угощение от самого Мороза-Воеводы — ароматный чай и сладости.

Программа рассчитана на 1 час 40 минут. Начало в 12 и 15 часов. Тел для заявок: 8 (34535) 2-01-94, 8 (34535) 3-27-50.