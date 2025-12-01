23 матча сыграет тюменский ХК "Рубин" в сезоне OLIMPBET
Сезон OLIMPBET чемпионата России по хоккею среди мужских команд ВХЛ продолжится для тюменского клуба "Рубин" домашней серией. На лед хоккеисты выйдут уже на новогодних каникулах, передает Вcлух.ру.
8 января тюменцам предстоит игра с ХК "Горняк-УГМК" из Верхней Пышмы, 10 января – с "Челметом" из Челябинска, 12 января – с "Магниткой" из Магнитогорска, 14 января – с "Южным Уралом" из Оренбургской области. На выезде "Рубин" уже встречался с этими соперниками в ноябре. Тогда тюменский клуб уступил "Магнитке" (2:1) и "Горняку-УГМК" (4:1), победил "Южный Урал" в овертайме (1:2) и "Челмет" по буллитам (3:4).
Регулярный чемпионат продлится до 18 марта 2026 года. "Рубину" предстоит провести еще 23 матча из 62 в сезоне. Финиширует выездной серией по Приволжскому федеральному округу. Борьба за главный трофей — Кубок чемпиона России – стартует 22 марта.