23 матча сыграет тюменский ХК "Рубин" в сезоне OLIMPBET

Общество, 19:48 31 декабря 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Сезон OLIMPBET чемпионата России по хоккею среди мужских команд ВХЛ продолжится для тюменского клуба "Рубин" домашней серией. На лед хоккеисты выйдут уже на новогодних каникулах, передает Вcлух.ру.

8 января тюменцам предстоит игра с ХК "Горняк-УГМК" из Верхней Пышмы, 10 января – с "Челметом" из Челябинска, 12 января – с "Магниткой" из Магнитогорска, 14 января – с "Южным Уралом" из Оренбургской области. На выезде "Рубин" уже встречался с этими соперниками в ноябре. Тогда тюменский клуб уступил "Магнитке" (2:1) и "Горняку-УГМК" (4:1), победил "Южный Урал" в овертайме (1:2) и "Челмет" по буллитам (3:4).

Регулярный чемпионат продлится до 18 марта 2026 года. "Рубину" предстоит провести еще 23 матча из 62 в сезоне. Финиширует выездной серией по Приволжскому федеральному округу. Борьба за главный трофей — Кубок чемпиона России – стартует 22 марта.

# ХК Рубин , хоккей

