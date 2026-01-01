  • 15 января 202615.01.2026четверг
Курьера мошенников отправили в колонию за обман пенсионеров в Тюмени

Происшествия, 10:29 15 января 2026

Четыре года в исправительной колонии общего режима проведёт 19-летний житель Хабаровска, помогавший мошенникам обманывать пенсионеров в Тюмени.

В Центральном районном суде Тюмени установлено, что с июля по август 2025 года подсудимый вступил в сговор с неустановленными лицами для хищения денег у пенсионеров.

Соучастники звонили пожилым людям от имени сотрудников правоохранительных органов и сообщали ложную информацию о том, что они подозреваются незаконном финансировании терроризма.

Далее жертвам предлагали предать деньги курьеру для хранения на "безопасных счетах". Подсудимый приезжал в Тюмень, встречался с пенсионерами и получал от них деньги.

Двое потерпевших лишились 3 млн рублей. Суд удовлетворил гражданские иски о взыскании причинённого ущерба. В отношении сообщников курьера материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.

