Тюменская стоматологическая клиника на один день превратится в военный госпиталь

| Фото: из сообщества "Тюмень - город госпиталей" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Тюмень - город госпиталей" во ВКонтакте (архив)

В военный госпиталь на один день в рамках волонтерского проекта "Тюмень — город госпиталей" превратится стоматологическая клиника Тюменского ГМУ 24 апреля. На экскурсии горожане узнают, какими были больницы во время Великой Отечественной войны.

По замыслу организаторов, в здании госпиталя инсценируют ситуации военного времени. В стоматологическую клинику Тюменского ГМУ на один день привезут патефоны, кровати, тумбочки и другие экспонаты. Здесь можно будет увидеть медсестер, раненых, военных хирургов. Гости попадут в палату госпиталя, им покажут инсталляцию операционной того времени.

Проект реализуется в Тюмени с 2015 года. Новшеством 2022 года стали презентации в школах. "Обычно мы приглашали четыре группы по 25 человек. Они погружались в эту атмосферу, гостям показывали, как выполнялись перевязки, в каких условиях находились раненые. Чтобы увеличить охват участников проекта, студенты пошли в школы к старшеклассникам. Они показывали на старых фотографиях, как здания, в которых в военное время располагались госпитали, выглядели раньше, что там сейчас. Проводим такие встречи в школах по заявкам, планируем организовывать их до конца учебного года", — рассказала куратор проекта, начальник управления молодежной политики Тюменского ГМУ Елизавета Кунгурова.

В этом году проект "Тюмень — город госпиталей" получил грантовую поддержку на конкурсе "Фонда президентских грантов". Средства позволили организаторам закупить костюмы, напечатать баннеры, приобрести необходимое для инсталляции, печать открыток.

Инна Пахомова