Более 2,7 тысяч сообщений поступило от жителей Тюменской области в новогодние праздники

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" (архив)

ЦУР Тюменской области подвел итоги работы в период новогодних каникул. С 1 по 11 января специалисты зафиксировали 2 тыс. 705 сигналов от жителей региона на платформе обратной связи и в социальных сетях.

ТОП-3 темы на платформе обратной связи: медицина (338), автомобильные дороги (297), дворы и территории общего пользования (256).

ТОП-3 темы в социальных сетях: дороги (573), благоустройство (293), ЖКХ (70).

"В новогодние праздники специалисты ЦУР продолжили фиксировать все поступающие сообщения от жителей. Каждый сигнал оперативно направлялся в профильные ведомства для решения. Все обращения были взяты в работу и находятся на контроле. Спасибо жителям за активное участие и обратную связь!", – сказала руководитель ЦУР Тюменской области Илона Дударева.

ЦУР напоминает, что сообщить о проблеме можно в мобильном приложении "Госуслуги. Решаем вместе"; через сайт "Госуслуги"; через виджеты "Сообщить о проблеме" на сайтах органов власти.