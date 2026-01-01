  • 12 января 202612.01.2026понедельник
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

Более 2,7 тысяч сообщений поступило от жителей Тюменской области в новогодние праздники

Общество, 18:59 12 января 2026

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" (архив)

ЦУР Тюменской области подвел итоги работы в период новогодних каникул. С 1 по 11 января специалисты зафиксировали 2 тыс. 705 сигналов от жителей региона на платформе обратной связи и в социальных сетях.

ТОП-3 темы на платформе обратной связи: медицина (338), автомобильные дороги (297), дворы и территории общего пользования (256).

ТОП-3 темы в социальных сетях: дороги (573), благоустройство (293), ЖКХ (70).

"В новогодние праздники специалисты ЦУР продолжили фиксировать все поступающие сообщения от жителей. Каждый сигнал оперативно направлялся в профильные ведомства для решения. Все обращения были взяты в работу и находятся на контроле. Спасибо жителям за активное участие и обратную связь!", – сказала руководитель ЦУР Тюменской области Илона Дударева.

ЦУР напоминает, что сообщить о проблеме можно в мобильном приложении "Госуслуги. Решаем вместе"; через сайт "Госуслуги"; через виджеты "Сообщить о проблеме" на сайтах органов власти.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# обращения , ЦУР

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:07 12.01.2026Более 2500 ребят провели каникулы в оздоровительных лагерях Тюменской области
20:53 12.01.2026700 спортивных событий провели в новогодние каникулы в Тюменской области
19:33 12.01.2026В Тюмени городские службы переведены в режим повышенной готовности
18:59 12.01.2026Более 2,7 тысяч сообщений поступило от жителей Тюменской области в новогодние праздники

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора