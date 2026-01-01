14 миллионов рублей отдали мошенникам жители Тюменской области в новогодние каникулы
14 млн рублей похитили мошенники у жителей Тюменской области за новогодние праздники. Об этом сообщает региональная прокуратура.
От действий телефонных и интернет-мошенников пострадали 37 жителей региона. Наибольшая сумма похищенных средств - 2,2 млн рублей.
Так, неизвестный позвонил на сотовый телефон тюменки, представился сотрудником Центробанка и под предлогом предотвращения оформления кредита убедил её перевести деньги на подконтрольный ему счёт.