  • 12 января 202612.01.2026понедельник
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

14 миллионов рублей отдали мошенникам жители Тюменской области в новогодние каникулы

Происшествия, 19:21 12 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

14 млн рублей похитили мошенники у жителей Тюменской области за новогодние праздники. Об этом сообщает региональная прокуратура.

От действий телефонных и интернет-мошенников пострадали 37 жителей региона. Наибольшая сумма похищенных средств - 2,2 млн рублей.

Так, неизвестный позвонил на сотовый телефон тюменки, представился сотрудником Центробанка и под предлогом предотвращения оформления кредита убедил её перевести деньги на подконтрольный ему счёт.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# мошенничество

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:21 12.01.202614 миллионов рублей отдали мошенникам жители Тюменской области в новогодние каникулы
18:50 12.01.202688 нетрезвых водителей отстранили от управления транспортом с начала года
16:21 12.01.2026Школьник-бесправник устроил аварию с маршруткой в Тюмени
13:25 12.01.202612 человек погибли в авариях на дорогах Тюменской области в первые дни 2026 года

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора