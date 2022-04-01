Военный госпиталь воссоздали в историческом здании в центре Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Военный госпиталь времен Великой Отечественной войны воссоздали студенты Тюменского государственного медицинского университета в стоматологической клинике на пересечении улиц Республики и Первомайской в Тюмени 24 апреля. В этом здании в 40-е годы располагался эвакогоспиталь № 2475.

Выставку организовали в рамках грантового волонтерского проекта "Тюмень – город госпиталей". Для учеников седьмых классов гимназии №1, учащихся седьмого класса школы №22, представителей и активистов Российского движения школьников и иностранных студентов провели экскурсии. Посетителям рассказали о том, что за годы Великой Отечественной войны в Тюмени развернули 11 госпиталей в 25 зданиях. Их формирование началось уже через три дня после объявления войны. В гопиталях трудились более 60 врачей, сотни фельдшеров и медицинских сестер, которые оказывали помощь 70 тысячам раненых и больных воинов Советской Армии. Первых раненых Тюмень приняла 3 августа 1941 года.

Юным посетителям показали, как врачи делали перевязки раненым бойцам и операции, познакомили их с предметами того времени. "Иллюстрировать" историю помогали студенты в одежде того времени, представшие в роли медсестер, врачей, хирургов и солдат. Врачи оперировали раненого, солдаты в палате отдыхали и исполняли военные песни.

Много экспонатов представили сами организаторы выставки. Кто-то принес граммофон и пластинки, кто-то - швейную ручную машинку, на которых медсестры шили маски и халаты. Музей советского быта "Наша история" предоставил для выставки стул, выпущенный тюменской мебельной фабрикой, обувь, которую изготовили на обувной фабрики в Тюмени. Посетители могли увидеть сохранившиеся со времен войны одежду, кувшин без сколов. Тюменский госпиталь ветеранов выделил для выставки эмалированные кружки и чайник. На другом столе лежали медицинские инструменты. Как отмечают организаторы, здесь сконцентрированы различные детали, которые собирали по крупицам у жителей города.

Проект реализуется с 2015 года. В 2022 году благодаря поддержке фонда президентских грантов организаторы напечатали баннеры, открытки с фотографиями и данными о госпиталях. Баннеры после окончания выставки поставят в Тюменском ГМУ, чтобы информацию о госпиталях почитали ребята, которые не смогли прийти и посмотреть "живую" экспозицию.

"Тщательно подбирали материал, это было не просто. В разных источниках информация представлена по-разному. Пришлось провести сравнительный анализ, выбрать достоверные данные. На лицевой части открыток размещен современный вид здания, где раньше находился госпиталь. С обратной стороны можно увидеть фотографию военного времени и информацию", – поделилась начальник управления молодежной политики Тюменского государственного медицинского университета Елизавета Кунгурова.

Также на средства гранта заказали хирургические халаты, которые выглядят, как во времена Великой Отечественной войны - завязки на них расположены сзади.

Впервые проект был задуман к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В 2016 году привлекли департамент образования, здравоохранения, чтобы все здания, где располагались госпитали, приняли участие в этом. Для школьников проводили экскурсии на двухэтажном автобусе.

Первый руководитель проекта доктор медицинских наук, заведующая кафедрой госпитальной терапии с курсами эндокринологии и клинической фармакологии Тюменского ГМУ Ирина Трошина отметила, что сейчас роль патриотизма высока и выставка преследует эту цель.

"В нашем вузе патриотическое воспитание и волонтерство главенствуют. Если душа не лежит к этому, то сложно потом реализоваться в профессии. Сейчас я вижу, что молодежь, которая видит студентов, операционную, не остается равнодушной. Проект будет реализовываться и в дальнейшем. Надо использовать то, что у нас есть. У нас есть такая история и здание", – добавила Ирина Трошина.

Инна Пахомова