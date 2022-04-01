В Тюмени проведут первый фестиваль дарения #МЫВМЕСТЕ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первый фестиваль дарения #МЫВМЕСТЕ состоится в Тюмени на открытой площадке Дворца творчества и спорта "Пионер" 29 апреля, сообщает пресс-служба "Пионера".

Принять участие в фестивале приглашают: родителей и детей дошкольного и школьного возраста, студентов, старшее поколение, организации и предприятия, общественные объединения - всех, кто готов поделиться друг с другом частичкой добра и, при желании, подарком.

Подарки могут быть абсолютно разные. Отличным вариантом могут стать книги, канцелярия, игрушки, конструкторы, сертификаты в магазины и на различные услуги, бытовая техника, электроника и многое другое, что может пригодиться в быту и в личном пользовании.

За каждый подарок участник получит билет "Доброй лотереи". Все лоты будут разыграны во время проведения праздничного концерта, который состоится на фестивальной площадке.

Параллельно с основным дарением крупных подарков, принесенных жителями города, все посетители мероприятия смогут получить небольшие презенты от партнеров акции. Для этого необходимо будет принять участие в работе различных тематических интерактивных площадок и получить жетоны, которые потом можно будет обменять на приятные мелочи.

Принести презенты можно непосредственно на фестиваль или в любой день до его проведения в штаб #Мывместе, расположенный во Дворце творчества и спорта "Пионер".

По вопросам звоните координаторам акции Анастасии Бакановой (8-919-952-64-14) и Марии Симоновой (8-919-922-65-50).