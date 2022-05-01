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Молодых тюменских поэтов приглашают на конкурс стихотворений

Общество, 08:43 16 мая 2022

сообщество Стихия во ВКонтакте: vk.com/elementofpoetry_tyumen | Фото: сообщество Стихия во ВКонтакте: vk.com/elementofpoetry_tyumen

Молодые тюменские поэты могут принять участие в конкурсе "V Сердце Рифмы", подав заявку до 13 июня.

Как сообщает пресс-служба Альянса СО НКО, в течение лета будут проходить отборочные этапы, на них компетентное жюри определят лучшие произведения. Всех участников наградят дипломами. Стихотворения победителей опубликуют в сборнике "Стихия", презентация которого состоится в октябре.

Конкурс стихотворений собственного сочинения "V Сердце Рифмы" проводится в рамках проекта АНО "ДМЦ "Грин Хелперс" "#Стихия: развитие культуры поэзии арт-волонтёрами". Его реализуют при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

К участию приглашают жителей Тюменской области в возрасте от 14 до 35 лет.

Конкурс проводится по двум направлениям: стихотворение и авторская песня, необходимо предоставить не более 3 стихотворений собственного сочинения, написанных на русском языке.

Более подробная информация и положение о конкурсе здесь.

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# конкурсы , поэзия , поэты , СО НКО

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