Волонтеры "Том Сойер феста" в Тобольске покрасят дом из старинного дерева в салатовый и вишневый цвета

| Фото: группа "Том Сойер Фест - Тобольск" ВКонтакте | Фото: группа "Том Сойер Фест - Тобольск" ВКонтакте

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Фасад дома на ул. Челюскинцев, 8 преобразят волонтеры фестиваля сохранения исторической среды "Том Сойер фест" в Тобольске. Здание из старинной лиственницы покрасят в вишневый и салатовые цвета, рассказала ИА "Тюменская линия" одна из координаторов фестиваля Елена Фёдорова.

"В серьезном ремонте дом не нуждается, основная цель — обновить фасад дома. Первым этапом станет очистка поверхностей, обработка от плесени и пропитка. Затем покраска — стены будут салатными, фронтоны и ворота вишневыми, наличники — бело-вишневые", — отметила она.

У деревянного одноэтажного здания, расположенного в нагорной части Тобольска, интересная судьба. Хозяин дома — знакомый многим тоболякам доктор Николай Николаевич Худяков. Он полностью перестроил и уменьшил в площади двухэтажный дом, построенный до революции, в котором проживала семья городского писаря. Бревна использовал прежние, они были в хорошем состоянии.

Поучаствовать в обновлении фасада приглашают всех желающих. Чтобы внести вклад в восстановление дома, не нужно обладать какими-то специальными навыками, всему научат в процессе работ. Как сообщили организаторы, материалы для начального этапа работ уже есть, сейчас они ждут краску и краскопульты от партнеров и находятся в поиске лесов. В планах на сезон — украсить ворота дома деревянной резьбой или орнаментом, стать спонсорами предлагают местным предпринимателям и предприятиям.

Открытие нового сезона "Том Сойер феста" в Тобольске уже состоялось — волонтеры покрыли лаком деревянные сказочные фигуры в 7-м микрорайоне.

Работы на доме по улице Челюскинцев начнутся в июне.

Фестиваль "Том Сойер фест" направлен на сохранение исторических домов, ценных с архитектурной точки зрения, но не признанных памятниками архитектуры официально. В Тобольске этот фестиваль, организованный при участии неформального объединения "Добрая воля", проходит во второй раз.

Напомним, в прошлом году участники "Том Сойер феста" восстановили деревянный дом по улице Мусы Джалиля, 33.

Влада Нерадовская