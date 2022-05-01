Тысячу учеников Тюменской области объединил проект "Чирлидинг в каждую школу"

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области (архив) | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области (архив)

Тысячу участников объединил проект "Чирлидинг в каждую школу" в Тюменской области. Лучшее образовательное учреждение эксперты выберут в конце мая.

Участниками стали школьники из Ялуторовска, Ишима, Заводоуковска, Тобольска, Голышманово, Омутинского района. В финале команды предоставят видео, которое оценят эксперты. В конце мая станет известно, какая школа самая танцевальная.

Выездные встречи с мастер-классами стартовали в регионе в ноябре 2021 года. "Пандемия внесла корректировки в наш график. Но мы посетили школы с командой проекта, в которую входит главный тренер тюменского клуба Victory Виктор Ерошенко, спортсмены, завоевавшие серебряные медали на чемпионате мира по чир-спорту в 2021 году. Victory — это уникальная тюменская команда, которая добилась награды на мировом уровне, произвела фурор", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель ялуторовского Центра поддержки и развития культуры и спорта "Точка" Светлана Ефимова.

Школьников региона познакомили с таким сложно-координационным направлением, как чир-спорт. Это не танцы с помпонами, как думают многие, заверила Светлана Ефимова. Каждый мастер-класс начинался с вопроса "Что такое чирлидинг?", большинство учащихся отвечали, что это группа поддержки. "Танцы с помпонами к спорту отношения не имеют. Ученики узнали от нас о дисциплинах и направлениях, которые существуют. Так, сегодня к чир-спорту относится хип-хоп, джаз-танцы. Дети остались довольны. Мастер-классы прошли успешно. Мы получили массу положительных отзывов", — добавила руководитель Центра поддержки и развития культуры и спорта "Точка".

Отметим, летом 2021 года проект "Чирлидинг в каждую школу" получил грант от Росмолодежи на форуме "Утро". На его реализацию выделили миллион рублей.

Инна Пахомова