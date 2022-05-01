Более миллиона рублей выделили тюменцам на реализацию проекта "Ворошиловский стрелок"

| Фото: ТРОО "Страйкбол Урала" | Фото: ТРОО "Страйкбол Урала"

1 миллион 200 тыс. рублей выделили на реализацию межрегионального военно-спортивного проекта "Ворошиловский стрелок" в Тюмени по итогам первого сезона Всероссийского конкурса "Росмолодежь. Гранты" среди физических лиц. На полученные средства общественники планируют провести не менее 20 турниров.

Автор идеи — Богдан Алмаев. За проектом стоит команда людей, в том числе центр "Достойный выбор" и ТРОО "Страйкбол Урала". Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал ответственный за информационное продвижение, наставник проекта Максим Шереметьев.

"Мы продолжаем нашу работу в сфере военно-патриотического воспитания в Тюменской области и продвижении практической стрельбы с пневматическим оборудованием. Недавно мы обучили пять судей, чтобы они присваивали разряды, звания на турнирах. Работа ведется для популяризации спортивной дисциплины. Также это определенная профориентация — немаловажный фактор для будущих призывников", — поделился Максим Шереметьев.

Первое мероприятие проекта "Ворошиловский стрелок" тюменцы планируют организовать в День города в конце июля. Сейчас ведутся переговоры с департаментом по спорту и молодежной политике администрации Тюмени. Они, по словам Максима Шереметьева, готовы предоставить площадку для большого турнира.

Помимо турниров авторы идеи расскажут о подвигах военных, снайперах. С сентября начнутся патриотические уроки в школах. Проект продлится по 1 июня 2023 года. В основном общественники будут работать со школьниками, студентами. Организаторы рады видеть работающую молодежь и взрослых. Закрыть проект авторы идеи хотят большим фестивалем тактических игр и видов спорта Tactic Fest, на котором представят лучный бой, пейнтбол, лазертаг и другие.

Средства гранта пойдут на оснащение материально-технической базы, аренду оборудования, помещения для турнира, оплату услуг дизайнеров, фотографов, видеооператоров, наградную продукцию и многое другое.

Новости о проекте будут публиковать в сообществе "ТРОО "Страйкбол Урала" во ВКонтакте.

Напомним, финансовую поддержку в размере от 125 тыс. до 1 миллиона 450 тыс. рублей получили 12 участников из Тюменской области по итогам первого сезона конкурса от Росмолодежи. Всего на первый сезон конкурса в 2022 году подали более 14 тыс. заявок из 85 субъектов РФ. Среди всех участников выделили 1 тыс. 63 победителя.

Инна Пахомова