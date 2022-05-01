Об опыте женщин в городском пространстве расскажут на перформансе-прогулке в Тюмени

| Фото: предоставлено организаторами | Фото: предоставлено организаторами

Перформанс-прогулка "Город женщин" состоится в Тюмени 28 и 29 мая. Спектакль пройдет в формате театра горожан. В его основу легли истории обычных жительниц Тюмени, они же станут главными героинями прогулки, рассказала корреспонденту ИА "Тюменская линия" автор проекта Лена Горлатова.

"Я учусь в магистратуре "Социальный театр" в ГИТИСе, это мой дипломный проект, посвященный женскому опыту. Я - феминистка, меня интересуют проблемы женщин. Хочется работать с самосознанием, с рефлексией, осознанием проблем, чтобы больше женщин исследовали себя и пространство вокруг себя", — отметила она.

Для проекта Лена выбрала формат театра горожан — в нем задействованы непрофессиональные актеры и использованы их личные истории. Участницы проекта — восемь тюменок в возрасте от 20 лет до 61 года - никого не играют, они презентуют сами себя.

"Мы ищем конкретные точки на карте города, связанные с историями наших героинь. Совместная прогулка поможет увидеть Тюмень глазами этих женщин. Это и бытовые, и личные истории, как позитивные, так и негативные. Да и сам выход на улицу — это уже акт, потому что женщина не всегда могла свободно передвигаться, не вызывая дополнительных вопросов, не сразу появилась в городском пейзаже", — рассказывает Лена Горлатова.

На проект ее вдохновила книга "Невидимые женщины. Почему мы живем в мире, удобном только для мужчин" журналистки Кэролайн Криадо Перес. Исследование посвящено тому, что в мире не хватает данных о женщинах, и из-за этого мужское принимается за универсальное. На встречах участницам проекта предлагали поразмышлять, с какими неудобствами сталкивается женщина в современном городском пространстве и как сделать его более комфортным и безопасным.

Истории современных тюменок будут переплетаться с историческим контекстом, отметила драматург спектакля Марина Дадыченко: "Мне важна историческая часть, интересно узнавать истории из прошлого и сравнивать это с тем, как оно есть сейчас. Хочется понять, что Тюмень за земля, как здесь были представлены женщины. И проект дает такую возможность".

"Наши участницы очень разные. Кто-то поддерживает феминизм, кто-то говорит: давайте без феминизма. И всё равно разговоры у нас на эти темы выходят, хотя и без терминов. Говорим про женскую солидарность, стереотипы, уличный харассмент", — делятся организаторы.

Присоединиться к спектаклю-прогулке "Город женщин" можно в качестве зрителя, ссылка для регистрации на встречу появится в группе МТЦ "Космос" ВКонтакте. Организаторы обещают, что зрители будут активно вовлечены в представление.

В рамках проекта "Город женщин" 27 мая в 19 часов в книжном магазине "Никто не спит" (ул. 8 Марта, 2 к. 1) пройдет лекция Светы Горлатовой, посвященная гендерному подходу в урбанистике. Участники встречи обсудят, почему важно учитывать интересы, опыт и потребности разных горожан при городском планировании, как по-новому создавать городскую среду. Регистрация по ссылке.

Проект "Город женщин" реализуется при поддержке грантового конкурса "Цех".

Влада Нерадовская