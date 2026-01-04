  • 4 января 20264.01.2026воскресенье
Выпускник Крымского университета стал педиатром в поликлинике Заводоуковска

Общество, 19:39 04 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый участковый врач-педиатр Михаил Казарин начал прием в детской поликлинике областной больницы №12 в Заводоуковске. Специалист окончил Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского по специальности "Педиатрия" в 2025 году, пишт "Вслух.ру".

Михаил Казарин отмечает, что врачом хотел стать почти всю осознанную жизнь. Готовиться к поступлению в медвуз начал уже с 5 класса. "Меня завораживало устройство человеческого тела и разума, а еще возможность помогать людям, лечить их. Это и стало главной мотивацией", - поделился он.

В Заводоуковске для специалиста есть все необходимое: жилье, финансовая стабильность благодаря программе "Земский доктор" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", а главное - тишина и уют небольшого города.

19:39 04.01.2026Выпускник Крымского университета стал педиатром в поликлинике Заводоуковска
