Тюменцы могут проверить такси на законность на госуслугах

Общество, 16:10 13 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Узнать, соответствует ли перевозчик и его машина всем требованиям закона, можно на госуслугах. О новой опции ресурса сообщает Минцифры.

Для проверки необходимо отсканировать специальный QR-код в салоне автомобиля с помощью функции "Госкан" в приложении "Госуслуги", отмечено в сообщении.

Воспользоваться сервисом "Проверка легкового такси на законность" и ввести данные вручную — госномер и регион, где работает такси. Найти услугу поможет Робот Макс. Сервис покажет информацию о легковом такси и сведения о перевозчике.

Данные на госуслугах отображаются из системы Минтранса "Такси". Там хранится информация о разрешениях на перевозки и о том, какие автомобили включены в реестр легковых такси. Она подтверждает легальность работы такси. "Проверка помогает повысить безопасность на дорогах и сократить число незаконных перевозчиков. Если сведений в реестре нет или в них ошибка, можно сообщить о нарушении через Платформу обратной связи (ПОС)", - сказано в сообщении Минцифры.

# госуслуги , такси

