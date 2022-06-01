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50 захоронений участников Великой Отечественной войны облагородят в Тобольском районе

Общество, 16:41 27 июня 2022

группа "Музей воспоминаний "Мы жили" ВКонтакте | Фото: группа "Музей воспоминаний "Мы жили" ВКонтакте

50 захоронений участников Великой Отечественной войны облагородят волонтеры в пяти сельских поселениях Тобольского района в рамках проекта "Память хранят живые". Добровольцы позаботятся о тех могилах, которые давно никто не навещал, рассказала ИА "Тюменская линия" координатор проекта Татьяна Голяшкова.

"Могилы, где памятники и оградки в хорошем состоянии, мы очистим от травы, посадим там цветы. Где памятники в плохом состоянии или утрачены, мы установим новые. На могилах будут таблички, указывающие, что здесь похоронены участники Великой Отечественной войны. Сейчас мы собираем краеведческие материалы об этих людях", — сообщила она.

Работы по облагораживанию памятников в Абалакском, Надцынском, Санниковском, Булашовском, Байкаловском сельских поселениях пройдут в июле—сентябре 2022 года. Присоединиться к инициативе могут все желающие, для этого нужно связаться с координатором проекта по телефону 8-919-955-83-20.

Проект по облагораживанию заброшенных захоронений участников Великой Отечественной войны на территории Тобольского района реализуется с 2013 года, за это время волонтеры привели в порядок около 90 захоронений. Региональная общественная организация "Молодежь — Инициатива — Развитие" получила поддержку на развитие этой инициативы по итогам второго конкурса президентских грантов 2022 года.

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# Великая Отечественная война , кладбища

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