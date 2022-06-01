10 самозанятых в Тюмени получат на развитие дела по 100 тысяч рублей

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

10 победителей второго городского конкурса грантов для самозанятых определены в Тюмени. В ближайшее время они получат по 100 тыс. рублей на развитие своего дела, сообщает городская администрация.

Конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители общественных организаций и администрации города, определила 10 победителей из 26 участников.

Самым ярким проектом стало "Оборудование рабочего места мастера "Тедди", представленное Ольгой Дрогалиной. Члены жюри были восхищены ручной авторской работой, продуманными до мелочей механизмами вплоть до двигающихся лап игрушки, а также возможностью коллекционирования или передачи "Тедди" от взрослых детям как семейной ценности.

Также оценили члены конкурсной комиссии и проект по обучению игре на гитаре Леонида Княжева, который рассказал об индивидуальном подходе к каждому ученику и акцентировал внимание на качестве обучения, а также на формировании музыкальной культуры молодежи Тюмени.

Кроме того, в числе победителей оказались Татьяна Пешева с проектом по 3Д-моделированию, Ольга Горланова с творческими наборами для создания абстрактных картин, Ирина Рахматуллина с домашней зефирной мастерской, Мария Губанова с проектом по созданию онлайн-курса по обучению шитью и другие.