Автор проекта "Абатское долголетие" вышла в финал всероссийского конкурса

| Фото: администрации Абатского муниципального района | Фото: администрации Абатского муниципального района

1 тыс. 700 пожилых жителей Абатского района регулярно занимаются физкультурой и спортом в рамках проекта "Абатское долголетие". В селах создано 10 групп здоровья.

Автор проекта - директор детско-юношеской спортивной школы "Импульс" Наталья Сыровацких стала финалисткой Всероссийского конкурса профессионального мастерства специалистов, работающих с детьми и молодежью в номинации "Лучший руководитель организации, осуществляющей деятельность в области физической культуры и спорта".

По информации администрации района, в группах здоровья, которые она вместе с инструктором Анжеликой Ивановой организовала в сельских поселениях, проводятся занятия по фитнесу, лечебной физкультуре, йоге, пилатесу, калланетике, скандинавской ходьбе, а также мастер-классы по китайской гимнастике и степ-аэробике. В 10 группах занимаются 138 человек.