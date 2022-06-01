Грант на образовательный проект получила тюменская организация общества инвалидов

| Фото: ТООО ВОИ во ВКонтакте | Фото: ТООО ВОИ во ВКонтакте

Новый образовательный проект "Повышение квалификации специалистов в сфере создания универсальной пространственной среды для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения" воплотит тюменский специализированный учебный центр.

Учредитель центра - Тюменская областная организация Всероссийского общества инвалидов - стал победителем конкурса Фонда президентских грантов и готов приступить к реализации проекта. Его участниками станут специалисты организаций, работающие с инвалидами в создании доступной среды и оказания ситуационной помощи.

"У нас сформирована необходимая образовательная база: есть сертифицированные эксперты, разработана программа обучения, методический материал по архитектурной доступности, ситуационной помощи, юридическим аспектам, - отметил директор учебного центра, руководитель и эксперт проекта по обучению доступной среде Андрей Бекиров. - По завершение курсов всем обучающимся мы выдаем удостоверение о повышении квалификации. В рамках нового проекта обучение будет проходить и в Тюмени, и в муниципальных образованиях. С экспертной группой мы выедем в Тобольск, Ишим, Ялуторовск, Омутинский район, куда пригласим обучающихся из близлежащих территорий. В каждой через проект пройдут не менее 20 специалистов. Образовательный курс составит 72 академических часа".

Он добавил, что проект является долгосрочным: лекционный курс начнется уже этим летом, рассчитан он на три месяца. По завершении обучения все участники пройдут тестирование, получат удостоверение государственного образца и обратную связь от экспертов.

Обучение будет проводиться бесплатно в очно-дистанционном формате. По вопросам участия в проекте и заявкам можно обратиться по телефону: 8(952)678-389-3, написать на электронную почту: bekiroff@yandex.ru – Андрей Анатольевич Бекиров.

Предварительная регистрация на обучение до 25 июля доступна здесь.