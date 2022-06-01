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За детьми с инвалидностью в 80 тюменских семьях бесплатно присмотрят тьюторы

Общество, 11:29 22 июня 2022

группа "ТРАНБО "Открой мне мир"" ВКонтакте | Фото: группа "ТРАНБО "Открой мне мир"" ВКонтакте

Воспользоваться бесплатной услугой по кратковременному уходу и присмотру за детьми с инвалидностью смогут 80 тюменских семей. Поддержку фонда президентских грантов в размере 2 млн 996 тыс. рублей на проект "Передышка" получило региональное отделение Всероссийской организации родителей детей-инвалидов Тюменской области.

"Услуга "Передышка" — это возможность для родителей детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, в том числе с ментальными нарушениями и аутизмом, воспользоваться помощью специально обученного социального тьютора, на время доверив ему заботу о ребенке. В это время родители могут заняться неотложными делами, сходить к врачу или просто отдохнуть, а ребенок учится общаться с новыми людьми, получает новые впечатления", — рассказала ИА "Тюменская линия" консультант РО ВОРДИ Тюменской области Татьяна Хоперия.

Каждая семья располагает 24 часами "Передышки" на время проекта, этот объем услуг может быть использован в любом формате по желанию родителей. Тьюторы готовы присмотреть за ребенком, накормить его, уложить спать, почитать ему, поиграть, выйти на прогулку.

"Передышку" организуют в двух форматах: в рабочее время — в помещении организации, в нерабочее время при необходимости — на дому у семьи. В помещении организации специалисты будут проводить с детьми развивающие занятия, направленные на приобретение коммуникативных и социально-бытовых навыков.

Для участия в проекте родителям необходимо заполнить анкету до 31 июля, его реализация начнется в конце августа — начале сентября 2022 года.

Влада Нерадовская

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# аутизм , гранты , тьюторы

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