Тюменские кардиологи предупреждают: мороз — серьезное испытание для сердца

Общество, 16:32 13 января 2026

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Врачи-кардиологи предупреждают, что сильный мороз — серьезное испытание для сердца.

Попадание холодного воздуха в дыхательные пути может вызывать сужение бронхов, нарушение дыхания и, как следствие, спазмирование сосудов сердца, говорит врач-кардиолог консультативного отделения Тюменского кардиологического научного центра Юлия Бахматова.

"Людям, у которых есть серьезные заболевания сердечно-сосудистой системы, нужно правильно одеваться: приветствуется многослойность. Выходить из помещения в мороз надо постепенно, не стоит резко делать глубокие вдохи - важно, чтобы организм успел адаптироваться к низким температурам. При этом пациенты с серьезными заболеваниями должны регулярно получать медикаментозную терапию для того, чтобы профилактировать любые осложнения", — добавила Юлия Бахматова.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин

# кардиологи , мороз

﻿
