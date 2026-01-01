Тюменские кардиологи предупреждают: мороз — серьезное испытание для сердца
Врачи-кардиологи предупреждают, что сильный мороз — серьезное испытание для сердца.
Попадание холодного воздуха в дыхательные пути может вызывать сужение бронхов, нарушение дыхания и, как следствие, спазмирование сосудов сердца, говорит врач-кардиолог консультативного отделения Тюменского кардиологического научного центра Юлия Бахматова.
"Людям, у которых есть серьезные заболевания сердечно-сосудистой системы, нужно правильно одеваться: приветствуется многослойность. Выходить из помещения в мороз надо постепенно, не стоит резко делать глубокие вдохи - важно, чтобы организм успел адаптироваться к низким температурам. При этом пациенты с серьезными заболеваниями должны регулярно получать медикаментозную терапию для того, чтобы профилактировать любые осложнения", — добавила Юлия Бахматова.
Инна Пахомова, Александр Лабыкин