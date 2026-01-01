  • 13 января 202613.01.2026вторник
Управляющую компанию в Тюмени через суд обязали вернуть более 400 тысяч рублей

Общество, 15:48 13 января 2026

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Незаконно израсходованные денежные средства взыскала прокуратура с управляющей компании в Тюмени. Проверку надзорное ведомство провело после обращения жителей многоквартирного дома.

Проверка установила, что ООО "Статус" управляет многоквартирным домом по ул. Чернышевского, 2Б и расходует средства фонда капремонта без соответствующего решения общего собрания собственников.

Так, со специальных счетов были оплачены работы, которые не относятся к капитальному ремонту: приобретение сигнализатора токсичности газа на крышной котельной, демонтаж сорванного ограждения, текущий ремонт кровли и другие. Всего на эти работы было потрачено более 400 тыс. рублей.

Прокурор Калининского административного округ обратился в суд с иском о возврате на специализированные банковские счета незаконно израсходованных средств.

Калининский районный суд Тюмени заявленные требования удовлетворил. После вступления в силу решения суда его исполнение проконтролирует прокуратура.

