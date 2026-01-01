  • 13 января 202613.01.2026вторник
Над короткометражным фильмом "Чинги-Тура. В поисках забытой крепости" работают в Тюмени

Общество, 15:59 13 января 2026

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Короткометражный фильм "Чинги-Тура. В поисках забытой крепости" создают в Тюмени. Авторы идеи планируют организовать два премьерных показа.

По сюжету Сергей Ярков, еще будучи школьником, впервые услышал, что в его родном городе несколько веков назад стояла крепость Чинги-Тура. Где она находилась и как выглядела, он тогда так и не узнал. Уже будучи взрослым, летом герой отправляется на поиски этой загадочной крепости. Помогае ему в этом бывший преподаватель истории Ильдар Рахимович.

"Меня с детства притягивала эта тема. Я прочитал много литературы про Чинги-Туру и пересмотрел все документальные фильмы, которые только выходили на эту тему. Но мне всегда хотелось сделать именно художественный фильм, к тому же по второму образованию я как раз режиссер игрового кино. Поэтому несколько лет назад я постепенно начал писать сценарий, и вот сейчас он наконец-то воплотился в жизнь", — поделился с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" автор и режиссер Михаил Рыжов.

Съемки проходили в знаковых исторических местах Тюмени. В основном, это уличные сцены - для узнавания облика города. Локаций было очень много. Среди них лог реки Тюменки, Аптекарский сад, площадь у Аграрного института ТюмГУ. Состоялся и съемочный день на настоящих раскопках, которые проходили на пересечении ул. Ленина и Семакова.

"В фильме задействовано около двадцати актеров. Большинство из них — профессионалы или как минимум прошедшие актерские курсы. В главных ролях у нас люди с уже солидным опытом в кино и театре — это Константин Белоусов и Трифон Квиникадзе", — добавил режиссер.

Сейчас авторы работают над озвучкой. Сам фильм, продолжительность которого составит полчаса, уже смонтирован. Музыку специально для него написал тюменский композитор Вячеслав Игнатов.

Всю работу планируют завершить к концу зимы. Не исключено, что пройдут два премьерных показа. Первый будет закрытым - для актеров, родных, а также тех, кто помогал в реализации проекта. Вторая премьера - для всех зрителей, она состоится в сети. Также создатели планируют отправить фильм на фестивали.

В сети уже опубликован трейлер короткометражки, в начале которого говорится, что данная лента является художественным произведением и не претендует на историческую подлинность. Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова

