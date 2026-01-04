  • 4 января 20264.01.2026воскресенье
Лица в фасадах и вывесках Тюмени показал фотограф Дмитрий Изосимов

Общество, 16:17 04 января 2026

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Персональная фотовыставка “Наружное наблюдение" тюменца Дмитрия Изосимова открылась в библиотеке № 2 им. А. А. Гришина 4 января.

"Наружное наблюдение" — серия фотографий городских объектов, в которых угадываются человеческие лица. Фасады, вывески, тени и детали инфраструктуры складываются в узнаваемые мимические образы.

"Проект исследует face detection. Эта технология определения лиц используется в фотоаппаратах, системах наружного наблюдения и даже в автомобилях. По этой аналогии я назвал на английском языке эту выставку face detection, по-русски она называется "Наружное наблюдение". Представленная здесь история – результат моих прогулок за фотографическую карьеру. Эти съемки были для души, внутреннего интереса. Этот интерес, конечно, полностью понятен только фотографам: страсть фотографировать, работа ассоциативного мышления, абстракции, которым ты при помощи ракурса, экспозиции, света, тени придаешь дополнительный смысл", – сказал профессиональный фотограф с 20-летним стажем Дмитрий Изосимов.

﻿

Создавая работы, которые попали на выставку, автор старался найти и запечатлеть человеческие черты. Зрители же смогут получить совсем другие ассоциации.

Посетить выставку можно до 28 февраля по адресу: ул. Мира, 31.

﻿

Кроме того, 8 января в 11 часов в информационном центре "Речной порт" Дмитрий Изосимов проведет встречу "Городские открытки. Тюмень". Состоится презентация фотоархива про областную столицу, который фотограф ведет с 2003 года. Посетители увидят открытки, панорамы, фотоальбомы.

Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова

# библиотека , фотовыставка

