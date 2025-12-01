  • 16 декабря 202516.12.2025вторник
Алексей Краев: кооперационные цепочки позволят эффективнее решать кадровые проблемы

Экономика, 15:04 16 декабря 2025

ИА "Тюменская линия"

Кооперационные цепочки позволят оперативно решать кадровые проблемы. Объединение креативных предпринимателей вокруг значимого проекта даст позитивный эффект.

Об этом сообщил генеральный директор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев во время конференции Ассоциации HR ТПП Тюменской области в Конторе пароходства 16 декабря.

"Крупные проекты реализуется не внутри одной компании, а в кооперации разных компаний. Невозможно привлечь в одно место самых талантливых, нужно уметь выстраивать кооперационные цепочки. В нашем регионе для этого есть заделы – нефтегазовый, строительный и креативный кластеры. И это решение кадрового вопроса, их нужно просто объединить вокруг проекта", - уверен Краев.

Повышение доли занятости населения в сфере креативных индустрий – одна из приоритетных задач наряду с вкладом креативных индустрии в ВРП, ВВП страны. По мнению Алексея Краева, это одна из самых сложных задач, так как связана с оттоком высококвалифицированных специалистов в мегаполисы.

"Креаторы – люди подвижные, активно ищущие интересные проекты. И им не важна география. Города-миллионники, в первую очередь Москва, пылесосят регионы, забирают самых лучших. Также бывает, что на территории регионов живут и работают те, кто работает на ведущие компании страны, при этом налоги уходят в федеральный бюджет. Чтобы специалисты креативных индустрий оставались в регионе, нужно решить комплекс задач: наличие интересных, перспективных проектов, работа HR-специалистов по созданию условий работы, другие", - считает гендиректор ТАРКИ.

В деловую программу Тюменского агентства развития креативных индустрий в 2026 году войдут мероприятия для HR-специалистов. На форуме КПД 9 и 10 октября выделят отдельный трек для Ассоциации HR ТПП Тюменской области. Он будет посвящен кадрам в креативной экономике. Также весь год будут проводить деловые завтраки на тему кадровой политики.

Добавим, конференция Ассоциации HR ТПП Тюменской области собрала более 150 специалистов кадровых служб и предпринимателей. Они обсудили перспективы развития рынка труда на 2026 год, рассмотрели конкретные кейсы.

Анжела Лебедева

# кадры , креативные индустрии , работа , ТАРКИ , трудоустройство


