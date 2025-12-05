В Тюменской области креативные индустрии ежегодно пополняют бюджет на 200 млрд рублей

200 млрд рублей в год поступает в бюджет Тюменской области от креативных индустрий. Новые проекты сообществ моды, музыки, кино, гастрономии, ремесленничества по увеличению прибыли представили главе региона Александру Моору во время делового завтра в Центре стратегического развития "Сибирь" 5 декабря.

Тюменская область – креативный регион. Этот статус получен по итогам V Российской национальной премии в сфере креативных индустрий в Москве.

"Эта награда – оценка пути, который мы вместе с вами прошли за эти годы. Высокое звание ко многому обязывает. Через пять лет нужно попробовать взять новую высоту. В регионе принята стратегия развития креативных индустрий до 2030 года. Успешно работает Тюменское агентство развития креативных индустрий. Реализуются мероприятия по поддержке креативных индустрий. Сегодня важно двигаться вперед, не останавливаться. Индустрии – это то, что имеет экономическое значение для региона. Хотелось, чтобы доля вкладов сфер креативных индустрий была еще больше, потому что нефтяная сфера, в силу сложившихся обстоятельств, приносит в бюджет меньше. По итогам 2025 года налог на прибыль от нефтяной отрасли снизился на треть", - рассказал Александр Моор.

Модератор делового завтра, генеральный директор ТАРКИ Алексей Краев отметил, что ежегодное увеличение доходов от креативных индустрий во многом связано с тем, что в регионе созданы и функционируют клуб продюсеров, сообщества музыкантов, кинематографистов, дизайнеров-модельеров, рестораторов. Горизонтально выстроенные связи позволяют креативщикам легко интегрироваться в традиционные для региона отрасли, выходить на всероссийский и международный уровни.

Руководитель клуба креативных продюсеров Евгении Борисов заметил, что Тюменская область стала первой в стране, где появилось данное объединение.

"На сегодня более 200 человек участвуют в клубе. Мы даем им возможность презентовать себя на всех уровнях, в их числе предприниматели – участники бизнес-инкубатора стран ШОС", - добавил Евгений.

По словам основателя вселенной "РОБИ" Евгения Борисова, первый Кубок губернатора по робототехнике, который прошел на полях форума КПД, будет иметь продолжение. Компания, помимо выпуска наборов по роботехнике, наладила производство электроники, провела реинжиниринг китайского оборудования. Около 40 тыс. детей в год проходят инженерные курсы.

"Мы еще развиваем мультипликацию. До конца года подпишем соглашение с Союзмультфильмом. Они заходят как партнеры, будем создавать полный метр, направили заявку в Фонд кино. Намерены развивать региональную мультипликационную студию. Анимация хорошо продается не только в России, но и за рубежом", - уточнил Евгений Борисов.

Проекты по появлению новых продуктов в сфере моды, музыки, кино, гастрономии, ремесленничества, способных дать высокую маржу, презентовали губернатору Анна Воронова, Сюзанна Иванова, Максим Габула и Михаил Музалевский, Александр Школенко, Тарас Филиппов, Михаил Михайлов и другие.

Все креативные предприниматели сходятся в одном: только при поддержке власти и социальных партнеров можно в полной мере реализовать тот или иной проект.

Генеральный директор "Газпромнефть-Ямала" Евгений Захаров рассказал о взаимодействии компании с регионом, уделив особое внимание социальным инициативам.

"Грантовый конкурс "Газпром нефти", который проводится по программе социальных инвестиций "Родные города", позволяет выявлять и воплощать инициативы, придуманные жителями в Тюменской области. Мы создаем среду для роста и обмена опытом, способствуя устойчивому развитию территории. Яркий пример — поддержка всероссийского форума креативных предпринимателей КПД в Тюмени. Наша образовательная площадка стала точкой притяжения для активных людей, где они смогли узнать о конкурсе, получить ценные навыки для управления проектами и зарядиться энергией для новых свершений. Также особое внимание мы уделяем поддержке будущего региона — нашей молодёжи. Поэтому в фокусе нашего внимания проекты, направленные на поддержку общеобразовательных учреждений, создание новых возможностей для школьников", - сказал Евгений Захаров.

Завершая деловой завтрак, губернатор Тюменской области подчеркнул, что главное – это предприниматели, которые умеют создавать креативные продукты, имеющие большой эффект для развития региона.

"Наша задача – помочь вам в развитии бизнеса и создать условия, чтобы талантливые люди не уезжали из области, а приезжали к нам. И тем самым были способны запустить новые импульсы для развития креативных индустрий", - уверен Александр Моор.

Губернатор намерен обсудить с лидерами креативных индустрий диалог по финансовой поддержке проектов, способных дать мультипликативный эффект для региональной экономики.

