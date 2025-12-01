  • 1 декабря 20251.12.2025понедельник
Тюменская область – в числе лауреатов премии в сфере креативных индустрий

Общество, 22:27 01 декабря 2025

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Тюменская область вошла в число лауреатов Российской национальной премии в сфере креативных индустрий. Почетную награду получил губернатор Александр Моор в московском Зарядье 1 декабря.

“Креативные индустрии за последние годы стали одним из заметных направлений развития региона. Сформированы профессиональные сообщества, заработал первый в стране клуб креативных продюсеров, появился креативный квартал на улице Дзержинского – место притяжения людей, идей и новых проектов”, – написал в Telegram-канале Александр Моор.

По словам главы региона, эта награда – результат большой совместной работы. Она подтверждает, что Тюменская область уверенно входит в число регионов, где креативность становится частью экономики, а традиции и современность дополняют друг друга.

Губернатор поблагодарил правительство Российской Федерации и федеральные институты за высокую оценку.

“Будем продолжать создавать условия для роста креативных индустрий – сферы, где ярко проявляется энергия, талант и характер тюменцев”, – заключил он.

