Зарплаты врачей коммерческой медицины продолжат расти, прогнозируют эксперты

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Врачи узких и высокотехнологичных специальностей — стоматологи, репродуктологи, косметологи, хирурги — прочно закрепились в высшей зарплатной лиге. Их доходы в коммерческом секторе напрямую зависят от потребительского спроса, который остается стабильно высоким, сообщают аналитики SuperJob.

"Коммерческая медицина в современном мире — один из самых надежных с точки зрения динамики зарплат секторов экономики. Динамика зарплат в 2026 окажется не ниже плюс 10-12 процентов. Дефицит врачей в частных клиниках усилится в связи с тем, что выпускники медвузов с 2026 года обязаны отрабатывать не менее трех лет в учреждениях системы ОМС. Это нововведение также окажет влияние на динамику зарплат в коммерческой медицине", - считают эксперты.

В SuperJob также провели исследование по зарплатам среди специалистов по управлению капиталом и рисками.

"В условиях высокой ставки растет ценность специалистов по управлению капиталом и рисками, в частности методологов, финансовых менеджеров и аналитиков. Рост зарплат инвестиционных аналитиков и консультантов, специалистов Private Banking, менеджеров по продажам и работе с клиентами будут определяться способностью приносить доходы. Для лучших специалистов в этой области "потолка" практически нет, но целом по финансовой сфере прирост зарплат составит плюс 8-10 процентов", - рассказали авторы анализа.