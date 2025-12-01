  • 26 декабря 202526.12.2025пятница
Тюменским школьникам показали, как создавать ИИ-изображения

Общество, 21:00 25 декабря 2025

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Мастер-класс по созданию изображений при помощи нейросетей, в том числе в мессенджере МАХ, прошел в Центре робототехники и АСУ. Участниками стали 11 ребят из семей участников СВО, пишет инфоцентр правительства Тюменской области.

На мероприятие школьники пришли вместе с мамами, сестрами и бабушками, которые с большим энтузиазмом присоединились к практическому занятию.

На мастер-классе ребята узнали, как создать корректную задачу для нейросети, попробовали на практике приемы создания популярных и вирусных изображений, потренировались в создании собственных необычных идей для генерации в чат-боте GigaChaT в МАХ.

"Технологии искусственного интеллекта сейчас используются во многих сферах: в Тюменской области ИИ помогает врачам, записывает людей на прием в поликлинику, помогает анализировать дорожные условия и многое другое. Возможности нейросетей действительно безграничны, но важно знать, как ими правильно и эффективно воспользоваться. Не бойтесь новых знаний, будьте открыты современным технологиям и тогда вы сделаете вашу жизнь комфортнее, безопаснее и будете всегда обладать востребованными навыками", - посоветовал заместитель губернатора Тюменской области, директор регионального департамента информатизации Станислав Логинов.

﻿

