  • 16 января 202616.01.2026пятница
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

"Ашан" начал тестировать подтверждение возраста с помощью Mах

Общество, 16:32 16 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Торговая сеть "Ашан" тестирует подтверждение возраста с помощью национальной платформы Max при покупке товаров с возрастными ограничениями - сейчас такая возможность есть в двух магазинах в Москве и Подмосковье, сообщает пресс-служба Max.

В будущем технология будет масштабирована на всю сеть.

Чтобы подтвердить возраст с помощью Max на кассах самообслуживания, нужно отсканировать товар, открыть цифровой ID в профиле, выбрать опцию "Подтвердить возраст", поднести QR-код из приложения к считывателю и оплатить покупку.

Цифровой ID — это аналог бумажных документов в виде QR-кода, который позволяет подтверждать возраст, статус студента и многодетного родителя. Создать цифровой ID можно тремя способами: с помощью подтвержденной биометрии, загранпаспорта нового образца и водительских прав.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Мах , мессенджер

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:54 16.01.2026Тюменские исследователи умеют определять исход термохимической переработки
16:43 16.01.2026От тюменцев ждут заявки на Общероссийский конкурс песенной поэзии им. Н. Н. Добронравова
16:32 16.01.2026"Ашан" начал тестировать подтверждение возраста с помощью Mах
16:21 16.01.2026Для тобольской детской стоматологии закупили современные установки

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора