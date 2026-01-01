"Ашан" начал тестировать подтверждение возраста с помощью Mах

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Торговая сеть "Ашан" тестирует подтверждение возраста с помощью национальной платформы Max при покупке товаров с возрастными ограничениями - сейчас такая возможность есть в двух магазинах в Москве и Подмосковье, сообщает пресс-служба Max.

В будущем технология будет масштабирована на всю сеть.

Чтобы подтвердить возраст с помощью Max на кассах самообслуживания, нужно отсканировать товар, открыть цифровой ID в профиле, выбрать опцию "Подтвердить возраст", поднести QR-код из приложения к считывателю и оплатить покупку.

Цифровой ID — это аналог бумажных документов в виде QR-кода, который позволяет подтверждать возраст, статус студента и многодетного родителя. Создать цифровой ID можно тремя способами: с помощью подтвержденной биометрии, загранпаспорта нового образца и водительских прав.