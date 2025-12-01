Темпы прироста доходов в IT-сфере в 2026 году начнут снижаться

Темпы прироста доходов в IT-сфере в 2026 году будут снижаться во многом из-за эффекта высокой базы. Прогноз плюс 8—10 %, посчитали аналитики сервиса SuperJob.

"Однако у стратегически важных IT-специалистов: архитекторов, DevOps, разработчиков senior-уровня, ML-инженеров заработные платы будут расти быстрее: плюс 12—15 процентов. Разница в уровне доходов между junior и senior продолжит усиливаться", - отметили эксперты.

Высокий уровень дохода в IT сохранится и для самых узких и дефицитных ниш, где предложение на рынке физически ограничено. Это, в первую очередь, программисты Kotlin и Go. Их высокая медианная зарплата (350—370 тысяч рублей) — прямое следствие редкости и востребованности.

Цифровая трансформация и требования к устойчивости систем делают критически важными специалистов по информационной безопасности, что гарантирует повышенный спрос и высокий уровень оплаты труда. Наряду с программистами, это кадры, необходимые для российского технологического суверенитета.

На позиции в IT, где больше соискателей, но стабильно высокий спрос, таких, как product-менеджеры, аналитики данных, работодатели будут тщательнее отбирать кандидатов, но для подтвердивших свою экспертизу специалистов доходы останутся высокими. Рост в 2026 — на уровне 7—9 %.